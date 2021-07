Ferrari SF90 de 500 mil euros destruído contra muro

Não é todos os dias que se destrói um super carro mas, quando isso acontece, já se sabe que as despesas de reparação vão ser bem elevadas.

Que o diga o dono deste SF90 Stradale, na versão Asseto Fiorano, que é apenas o mais poderoso (e mais caro) modelo da Ferrari.

As imagens foram fotografadas pelo youtuber Varryx em Ventimiglia, Itália, bem junto à fronteira francesa, há uma semana.

Sem dados sobre o que levou ao acidente, são bem visíveis os estragos no super desportivo depois do encontro imediato com o muro de cimento.

O pára-brisas e toda a lateral esquerda do bólide mostram as mazelas do embate, mas são as rodas saídas para fora a mostrarem que a suspensão sofreu danos quase irreversíveis.

O Ferrari SF90 Stradale monta um V8 biturbo de 780 cv e três motores eléctricos com uma potência total de 220 cv. Em combinação perfeita, o super híbrido plug-in debita 1.000 cv de potência e 800 Nm de binário máximos.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 2.5 segundos para uma velocidade superior a 340 km/hora.

O pack opcional Assetto Fiorano é actualizado com jantes em fibra de carbono e pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, e ponteiras de escape em titânio.

A suspensão com amortecedores Multimatic e molas de titânio é mais rígida, e a asa traseira em fibra de carbono reforça a força descendente.

Em termos de preço, o super desportivo vale quase 500 mil euros, um valor que deve aumentar com o pacote opcional que o modelo acidentado equipa.

