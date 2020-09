Ferrari Omologata é exemplar único no mundo e tem 800 cv

A Ferrari acaba de apresentar um modelo único, denominado Omologata, que tem por base o Ferrari 812 Superfast.

Por comparação com o modelo que lhe serve de base, apenas o pára-brisas e os faróis foram mantidos. Toda a carroçaria é nova, tal como a decoração em Rosso Magma, um esquema de cores exclusivo e inspirado no mundo da competição.

A grelha dianteira oval é um dos grandes destaques deste design, juntamente com as cavas das rodas mais musculadas e claro, com a secção traseira sem o habitual vidro. A inspiração nos GT de competição da Ferrari nos anos 1950 e 1960 é óbvia, mas há elementos directamente relacionados com o 250 LM e até com o icónico 250 GTO.

Quanto ao motor, sabe-se que este Ferrari Omologata usa o mesmo bloco V12 naturalmente aspirado de 6.5 litros que encontramos no Ferrari 812 Superfast. A marca de Maranello não revelou se fez alguma modificação a esta unidade, mas de série este motor produz uns impressionantes 800 cv e 718 Nm de binário.

Encomendado por um cliente europeu que a Ferrari optou por manter no anonimato, este Ferrari único demorou mais de dois anos a fazer e promete não passar despercebido por onde quer que passe.