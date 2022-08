Ferrari eleva lucros para 249 milhões de euros no segundo trimestre

A Ferrari contabilizou um lucro de 249 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, um aumento de 24% face aos 206 milhões de euros registados em igual período do ano passado, avançou a insígnia italiana esta terça-feira.

O Ebitda, que reúne os resultados financeiros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), atingiu os 446 milhões de euros entre Abril e Junho contra os 386 milhões de euros face a idêntico trimestre de 2021.

Já o Ebit, que aborda os lucros antes de juros e impostos, situou-se em 323 milhões de euros, mais 49 milhões de euros do que os 274 milhões de euros do segundo trimestre do ano passado.

As receitas no trimestre em apreço cifraram-se em 1.290 milhões de euros, contra 1.040 milhões de euros no trimestre homólogo do ano passado.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?