Há 21 anos, o lendário Ayrton Senna venceu o seu último Grande Prémio dos Estados Unidos ao volante de um McLaren no circuito de Phoenix, no Arizona.

F1: sobrinho de Ayrton Senna testa McLaren Artura em Miami

Esta semana, o sobrinho Bruno Senna tornou-se um dos primeiros pilotos a dar uma volta ao circuito de Miami, ao volante do novíssimo McLaren Artura.

O Autódromo Internacional de Miami de 5,41 quilómetros, onde se irá correr o GP EUA no domingo, marcou a estreia dinâmica do super desportivo nos Estados Unidos, com as primeiras a acontecerem em Julho.

As 19 curvas e três rectas que compõem os 5,41 quilómetros do circuito deu a Bruno Senna a oportunidade de explorar ao máximo o desempenho do Artura.

O híbrido plug-in dispõe de um bloco V6 biturbo de 3.0 litros, com 585 cv e 585 Nm, alinhado com um motor eléctrico de 70 kW (90 cv) e 225 Nm.

A potência e binário combinados chegam, respectivamente, aos 680 cv e 780 Nm, com a bateria de 7,4 kWh a oferecer uma autonomia em redor dos 30 quilómetros.

O super desportivo dispõe de uma nova e mais leve caixa automática de oito relações, combinada com uma nova configuração da suspensão traseira e uma direcção electro-hidráulica mais afinada.

O controlo proactivo de amortecimento reforçou também a agilidade, estabilidade e desempenho do Artura, com os zero a 100 km/hora a fazerem em três segundos para uma velocidade de ponta de 330 km/hora.

