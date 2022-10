F1: Max Verstappen bisa campeão do mundo

Max Verstappen é bicampeão do Mundo de Fórmula 1 após a penalização de Charles Leclerc no Grande Prémio do Japão.

Numa prova reduzida a menos de uma hora de duração, devido à chuva que caiu no circuito de Suzuka, o piloto holandês cumpriu 28 das 53 voltas antes de esgotado o limite de três horas para a sua conclusão.

O volante da Red Bull Racing terminou a corrida com 26,763 segundos de avanço sobre o rival da Ferrari, e 27,066 segundo sobre o colega de equipa.

Sergio Pérez ficou na segunda posição por troca com Leclerc, que foi penalizado em cinco segundos por ter cortado a chicane na penúltima volta da corrida para se defender do piloto mexicano.

É a 12.ª vitória de Max Verstappen em 18 provas já concluídas esta época, com o título mundial a ser conquistado com 366 pontos, mais 114 do que Pérez.

Estão em disputa 112 pontos nas quatro provas que faltam para concluir a temporada da categoria rainha do desporto automóvel.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?