Exuberante: está à venda um Dodge Challenger a perder de vista!

"Esta limusina não é um Cadillac Fleetwood; é um Dodge Challenger!". Curta e directa, é com esta frase que a Clean Ride Customs está a promover a venda deste super desportivo.

Este "autocarro" a perder de vista está bem ao jeito de um magnata do petróleo e, com apenas 130 mil quilómetros, está à venda por 26.400 euros no portal eBay.

Para a transformação, um pobre Dodge Challenger de 2013 foi cortado ao meio e enxertado com a carroçaria de uma limusina que quase triplicou o seu tamanho original.

As portas-borboleta dão acesso a um espaço "envolvente" com bancos corridos, frigorífico e televisores; não faltam distracções aos convidados!

À frente, manteve-se a estrutura original do super desportivo mas a sua condução deverá ter um efeito dramático no seu comportamento em estrada.

Apenas uma chamada de atenção para travar o entusiasmo do potencial comprador: embora com poucas mazelas exteriores e interiores, a super limusina sofreu uma inundação!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?