Dodge Challenger Daytona: um ‘muscle car’ para quem gosta de potência

Procura emoções fortes, agora que as nossas vidas começam a voltar ao normal possível? Então deixe-se encantar por este Dodge Challenger Custom Coupé de 2013, um arrojo visual que presta tributo aos ‘muscle cars’ que fazem a história automóvel nos Estados Unidos.

Equipado com um distinto ‘pack’ aerodinâmico, onde saltam à vista os faróis escamoteáveis, a enorme asa traseira e as jantes de 20 polegadas, a proposta mostra o que o Dodge Challenger Daytona de 1969 poderia ser nos nossos dias.

Sob o capô esconde-se um V8 HEMI de 5.7 litros, que coloca nas rodas traseiras 380 cv de potência através de uma caixa automática de cinco velocidades.

Se o exterior já mexe com os nossos sentidos, essa sensação prossegue no interior, com os bancos revestidos em pele branca com detalhes a vermelho.

Sendo uma homenagem ao Daytona original, significa que a sua tecnologia interior também foi actualizada.

Inclui um volante multifunções, assentos eléctricos, e ecrã táctil de 6,5 polegadas, tudo rematado com um potente sistema de som Boston Acoustics.

Equipado com um bloco V8 HEMI de 7.0 litros, aliado a uma proeminente asa traseira, foi o primeiro carro na história da NASCAR a superar, a 24 de Março de 1970, as 200 milhas/hora (322 km/hora) nas pistas ovais.

Este Challenger Daytona de 2013, com apenas 3.000 quilómetros e dois proprietários, esteve este fim-de-semana no leilão ‘online’ promovido pela leiloeira Barrett-Jackson.

O carro acabou por ficar em "casa" ao não atingir o valor de reserva, talvez já reflectindo o tempo económico que se vive nos Estados Unidos devido à pandemia do Covid-19.