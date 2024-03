Explosivo: saiba quanto custa o Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Três meses depois da estreia oficial, chega ao nosso país o emocionante SL 63 S E Performance da Mercedes-AMG.

A destacar o topo de gama da linha SL está a inovadora cadeia cinemática híbrida e o vasto equipamento de série, a que se somam vários opcionais.

Com 816 cv e 1.420 Nm combinados, ao sistema motriz está associado uma caixa automática AMG SpeedShift MCT 9G de nove relações.

Soma-se ainda o sistema de tracção integral variável AMG Performance 4MATIC+ e a suspensão AMG Active Ride Control.

Esta solução compreende amortecimento adaptável e controlo de estabilidade semi-activo da carroçaria.

Equipa ainda um sistema de travões compósitos cerâmicos de alto desempenho da AMG e eixo traseiro direccional.

Afinal, o roadster cumpre os zero aos 100 km/hora em apenas 2,9 segundos para uma velocidade de ponta de 317 km/hora.

A apoiar o condutor estão oito modos de condução que adaptam a resposta do motor e da transmissão, assim como a direcção, suspensão e som do escape.

Os modos Electric, Battery Hold, Comfort, Smoothness, Sport, Sport+, Race e Individual podem ser seleccionados no ecrã multimédia ou no próprio volante.

Opcionais a perder de vista

Além do pacote AMG Dynamic Plus e dos faróis com tecnologia Digital Light, compreende ainda de série o sistema de protecção Pre-Safe.

À escolha estão cinco pinturas metalizadas e 15 Manufaktur, que são opcionais, e jantes em liga leve de 21 polegadas disponíveis em várias cores.

São vários os opcionais de personalização para fazer o descapotável ainda mais distinto.

Em causa estão os pacotes AMG Aerodynamics, AMG Carbon Exterior, AMG Exterior Chrome, AMG Night e AMG Night II.

Somam-se ainda os bancos AMG Performance, e a capota de lona em azul-escuro e a pintura magno, ambas da linha Manufaktur.

Claro que, com estes pacotes de personalização, o preço do Mercedes-AMG SL 63 S E Performance depressa dispara para lá dos 253.600 euros de partida.

