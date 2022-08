Exclusividade milionária: Mulliner termina 12 Bentley Bacalar distintos

Está na fase final a construção de 12 exemplares Bacalar pelas mãos da Bentley Mulliner, expressão máxima do luxo ao ar livre.

Este "dois lugares" foi o primeiro exemplo de uma nova série de projectos que levaram a divisão da insígnia britânica a regressar à construção de carroçarias.

Oito dos Bacalar já foram entregues aos seus proprietários, após um processo de personalização que demorou seis meses, com os quatro restantes a estarem na última fase preparação na "oficina" da Mulliner em Crewe.

Luxo e distinção

É o design de uma carroçaria completamente nova e musculada em fibra de carbono, ao estilo de um barchetta descapotável, que distingue cada Bentley Mulliner Bacalar.

Cada exemplar é concluído com uma pintura de tal forma personalizada pelo cliente que não há dois carros iguais, com o processo a ser concluído com jantes em liga leve Tri-Finish de 22 polegadas.

A personalização prossegue no habitáculo, com detalhes e opções estéticas quase infinitas que reforçam o carácter do desportivo, e com materiais sustentáveis antes desenvolvidos para o protótipo EXP 100 GT.

O primeiro exemplar, entregue no decorrer do Festival de Velocidade de Goodwood, distingue-se pela cor Sunset Orange e pelas rodas tricolores em cinza escuro acetinado e polido, com detalhes em preto brilhante.

O contraste de tonalidades foi ainda reforçado com o centro dos faróis, combinados com a cor da carroçaria, com o preto brilhante das grelhas central e laterais a dar maior fulgor ao descapotável.

As entradas de ar no capô foram finalizadas em fibra de carbono acetinado, assim como as molduras dos retrovisores laterais e as "corcovas" atrás dos bancos.

O mesmo material é usado nas baias laterais e no difusor traseiro, complementado com o exterior dos escapes em preto brilhante e o interior em preto fosco.

O preto e o branco dominam os estofos dos bancos e os revestimentos interiores, em contraste com os detalhes em Mandarin Orange e com a fibra de carbono no tabliê e na consola central.

