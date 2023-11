A estreia oficial está agendada apenas para 12 de Novembro mas a Volvo já avançou com as primeiras imagens do interior do EM90.

Estreia eléctrica nos monovolumes: Volvo mostra interior do EM90

Primeiro monovolume eléctrico da marca, distingue-se pelo amplo espaço a bordo, como se fosse uma sala de estar escandinava sobre rodas.

A somar à excelência dos acabamentos estão bancos lounge com almofadas de gravidade zero e um grande tecto de abrir panorâmico.

A cada um dos seis ocupantes é dada a sua própria zona de conforto, com opções personalizadas de infoentretenimento no ecrã táctil sobre uma superfície de madeira natural certificada.

Os passageiros da segunda fila ganham bancos com funções individualizadas de massagem, ventilação e aquecimento, bem como mesas e suportes para copos.

O acesso à terceira fila é facilitado pelas portas traseiras deslizantes, com os bancos da segunda fila a também poderem avançar para dar mais espaço à entrada e saída.

O tejadilho panorâmico, que cobre todo o habitáculo, inclui uma cortina e várias definições de iluminação ambiente que proporcionam um ambiente escandinavo.

O cristal Orrefors aplicado na alavanca de marchas e os painéis decorativos em madeira de bétula retro iluminados são alguns dos pormenores estéticos a bordo.

Os estofos e os padrões de decoração, inspirados na natureza escandinava e na arte asiática, combinam um desenho moderno e sofisticado com a beleza do mundo natural.

"Qualquer que seja a divisão interior escolhida, poderemos ter a certeza de que se viajará num interior premium elegante", sublinha Sophie Li, responsável pela Volvo Design Studio de Xangai.

As pré-encomendas abrem a 12 de Novembro para o mercado chinês, sem a construtora dar indicações quando o MPV chegará à Europa.

