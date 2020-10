Estes são os automóveis eléctricos mais vendidos em cada país

O Tesla Model 3 continua a ser o automóvel eléctrico mais vendido no mundo e no mais recente mapa interactivo da Uswitch, que nos mostra um mapa dos eléctricos mais vendidos em cada país, o modelo da marca de Elon Musk lidera em 19 dos 60 países analisados.

Os maiores mercados do Model 3 estão no continente americano (Estados Unidos, Canadá e o México) e na China. Porém, o modelo mais acessível da Tesla também tem forte presença na Suécia, Finlândia, Reino Unido, Bélgica e Áustria.

Quanto ao Nissan LEAF, que no primeiro semestre do ano foi o automóvel eléctrico mais vendido em Portugal, lidera as vendas em nove países, onde se incluem a Irlanda, Hungria e Polónia.

O Renault ZOE foi o modelo eléctrico mais vendido em seis países, entre eles Espanha, França, Itália, Turquia e Argélia, e surge na terceira posição da lista.

Destaca-se a vitória do Jaguar I-Pace no mercado russo e o triunfo do Audi e-tron na Ucrânia, sendo que na Alemanha, como seria de esperar, o título do automóvel eléctrico mais vendido ficou em casa e pertence ao Volkswagen e-Golf.



Consulte o mapa completo