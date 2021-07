Este Peugeot 205 é um Porsche Boxster disfarçado

As suas formas são indiscutivelmente as de um Peugeot 205 mas este desportivo, com "ares" de T16, esconde um segredo bem mais potente.

O insano hatchback que marcou os anos 80 e 90 guarda o motor de 2.7 litros que equipava o Porsche Boxster de 2000. O bólide foi leiloado no eBay na quinta-feira por 7.100 libras (cerca de 8.300 euros) ao fim de 12 lances.

O vendedor foi um nativo de Chapel-en-le-Frith, no Reino Unido, que decidiu transformar o Peugeot 205 num "monstro".

Segundo a lista detalhada do portal de leilões, o desportivo manteve a caixa manual de cinco velocidades, a suspensão, os travões e a direcção.

Foi ainda acrescentada a borboleta do acelerador de um Porsche 911 e nova tubagem para o sistema de admissão.

Sobre o chassis foi montada uma carroçaria widebody Monte Carlo, em tudo semelhante à de um Peugeot 205 T16.

Os fundamentos do Boxster estão bem evidentes no interior, especialmente no tabliê, no volante e na consola central do Porsche.

Foram necessárias fazer algumas alterações, no entanto, para que conseguisse caber na carroçaria do Peugeot.

O desempenho deve ser superlativo já que o bloco de 2.7 litros e seis cilindros em linha da primeira geração do Boxster, montado na posição central traseira debita 220 cv de potência.

Agora desconhecido é se o desportivo está homologado para circular nas vias públicas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?