Este é o BMW M4 mais radical que o dinheiro pode comprar

Faz parte do grupo de pessoas que não simpatiza com a grelha dianteira de duplo-rim do novo BMW M4 Coupé? Então temos boas notícias para si! É que a Manhart acaba de divulgar aquele que pode muito bem ser o BMW M4 mais radical de sempre.

Em 2016, e para celebrar o sucesso dos M3 DTM e M4 DTM no Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), a marca de Munique lançou uma edição especial do M4, denominada DTM Champion Edition, limitada a apenas 200 exemplares. A conhecida preparadora alemã deitou as mãos a uma destas unidades e resolveu transformá-la numa "besta" ainda mais agressiva.

Denominado Manhart MH4 GTR, este M4 mantém o mesmo bloco de seis cilindros em linha com 3.0 litros de capacidade que tinha de série, mas conta com o mesmo sistema de injecção de água do M4 GTS, um novo intercooler, uma admissão em carbono e um sistema de escape em titânio, além de uma nova Unidade de Controlo do Motor.

O resultado é um "monstro" com 718 cv de potência, um aumento bastante significativo face aos 500 cv que este modelo produzia de série. Para suportar este aumento de potência a Manhart também fez modificações na transmissão automática de dupla embraiagem com sete velocidades. Por outro lado, deixou a afinação do chassis na mesma, tal como os travões.

Do ponto de vista estético, a Manhart equipou este M4 com vários componentes novos, mas deixou a pintura original intacta. No exterior, destaca-se o difusor traseiro em carbono, a enorme asa traseira do M4 GTS e os vários apontamentos aerodinâmicos nos pára-choques.

Dentro do habitáculo, nada de novo. A preparadora alemã optou por não fazer alterações, deixando os bancos desportivos Recaro e os vários apontamentos em carbono brilharem.

Não sabemos quanto custa nem se já foi vendido, mas uma coisa é certa: este é um dos BMW M4 mais radicais de sempre. É pura magia alemã...