Estados Unidos: Cadillac desgovernado só pára em cima de 'pick-up'

Um Cadillac Eldorado a alta velocidade foi filmado a enfaixar-se num concessionário de automóveis em total descontrolo O acidente, apanhado pelo circuito interno de televisão do ‘stand’, aconteceu há uma semana em Miami, nos Estados Unidos.

Nas imagens, percebe-se que o condutor nem faz menções de travar no cruzamento. Segue disparado em frente e cai em cima dos carros em exposição, com uma bandeira axadrezada a esvoaçar como se estivesse a celebrar o vencedor de uma corrida automóvel.

O insólito prossegue, com uma mulher a sair do carro acidentado meio atordoada, e a escalar a rede do concessionário para fugir do local. O condutor foi resgatado poucos minutos depois pelas forças de socorro, não correndo risco de vida.

O acidente provocou prejuízos de mais de 100 mil euros, correspondentes a uma ‘pick-up’ destruída, além de mais cinco viaturas com estragos menores.

