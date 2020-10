Está para entrega um Koenigsegg Jesko… e é roxo!

Está quase tudo pronto para a entrega dos primeiros Koenigsegg Jesko, com uma produção produção única de 125 unidades.

Considerado um dos híper carros mais velozes do planeta, surgiu nas redes sociais um exemplar personalizado a gosto pelo seu futuro dono, descrito apenas como um jovem empresário americano de sucesso.

O Koenigsegg Jesko Hydra vai buscar o nome à Hidra de Lerna, criatura mitológica grega de nove cabeças que Hércules matou, em referência à transmissão de nove velocidades que o equipa.

De imediato salta à vista a carroçaria em fibra de carbono forjado, polvilhada por flocos roxos, com as pinças de travão e a asa traseira pintadas na mesma cor.

Destaca-se igualmente atrás a "barbatana de tubarão" em fibra de carbono, que liga o ‘aileron’ traseiro e o tejadilho, reforçando o ar selvagem do híper carro sueco.

A personalização do Koenigsegg Jesko Hydra prossegue no habitáculo, com pormenores em violeta nas costuras, no forro do tejadilho e nos encostos da cabeça, sem esquecer o logotipo da marca no centro do volante.

Desconhecido é o preço do bólide mas não será nenhuma surpresa se ultrapassar os 4 milhões de euros, com a agravante de a lista de espera para entrega poder chegar aos dois anos.

Com 1625 cv de potência e 1500 Nm de binário, dados por um bloco V8 de 5.0 litros, o Koenigsegg Jesko está concebido para chegar aos 482 km/hora de velocidade máxima.

Em simulações virtuais e com uma aerodinâmica menos agressiva, no entanto, o bólide ultrapassou os 500 km/hora.

