Tem nas mãos um apaixonante Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio mas o que lhe interessava mesmo era que ele tivesse a estética do clássico que marcou os anos 60 e 70?

ErreErre Fuoriserie: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio regressa ao passado como 'retromod'

Nada mais simples do que montar o bodykit especial recriado pela ErreErre Fuoriserie, a replicar as linhas do Giulia 105.

A nova proposta foi revelada discretamente no Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic, realizado no último fim-de-semana na Sardenha.

E não, não se trata de um restomod mas antes de um retromod, com a especialista italiana a sublinhar que é seu objectivo combinar o artesanato italiano com as mais modernas técnicas de design e construção.

Verdade é que as mudanças feitas são muito bem conseguidas, a começar pela reestilização da dianteira, com os faróis duplos redondos bem realçados na grelha em estilo retro.

No pára-choques saltam à vista as entradas de ar redondas, o capô ventilado e o pequeno lábio inferior em fibra de carbono, com os guarda-lamas alargados a projectarem-se para lá das portas da frente.

Visto de perfil, destacam-se as jantes maquinadas de 19 polegadas, que marcaram os desportivos daquela época, com a traseira a mostrar as principais alterações introduzidas no Giulia ErreErre Fuoriserie.

Além do redesenho dos farolins, um spoiler estende-se a toda a largura da porta da bagageira, em ligação perfeita com as asas duplas montadas no tejadilho.



O conjunto é rematado por um pára-choques mais quadrado, com o difusor a exibir ao centro as ponteiras duplas do escape.

Do lado mecânico nada foi alterado: o desportivo mantém o bloco V6 biturbo de 2.9 litros, com os 510 cv e 600 Nm passados às rodas traseiras através da caixa automática de oito relações com diferencial autoblocante.

"A ambição, a coragem e o sonho por carros que 'já não existem' deram vida a um projecto capaz de surpreender", sublinha a ErreErre Fuoriserie, que define este retromod como a "neta que usa o vestido da avó".

Se tem um Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e quer optar por estas alterações, prepare-se para abrir bem os cordões da bolsa.

Para os primeiros dez candidatos com um Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, a montagem do novo bodykit está fixada nos 196.202 euros, subindo aos 245 mil euros, antes de impostos, para os retardatários.

