O Cupra UrbanRebel Racing Concept já está a criar emoções fortes… mas, por enquanto, apenas no mundo virtual!

Emoção virtual ao volante do Cupra UrbanRebel Racing Concept

Baptizada como Experiência Exponencial, o novo projecto phygital acelera os batimentos cardíacos do condutor com o uso de óculos de realidade virtual.

A quebra da barreira entre os mundos físico e digital foi desenvolvida por uma equipa de 35 pessoas.

Designers, engenheiros e pilotos da Cupra trabalharam durante ano e meio com a Breach, parceira norueguesa especializada na concepção de jogos de vídeo.

O maior desafio foi lidar com a latência, já que entram em jogo duas variáveis: seguir o movimento do carro ao mesmo tempo que os da cabeça do condutor.

A Cupra desenvolveu uma estrutura informática com sensores, várias funções de segurança e uma comunicação bidireccional com a electrónica do veículo.

No desenvolvimento do projecto, concretizaram-se inúmeros testes na fábrica de Martorell e em áreas fechadas do aeroporto de Girona.

Em Abril, a Experiência Exponencial pôde ser apreciada pela primeira vez no aeroporto de Tempelhof, durante o evento Exponential Impulse em Berlim.

"Foram mais de 500 quilómetros percorridos na fase de testes e uma grande quantidade de dados para processar", explicou Xavi Serra, director da Cupra Racing.

Entre os escolhidos para a experiência estiveram Adrien Tambay e Jordi Gené, pilotos da insígnia espanhola que participaram no desenvolvimento do projecto.

A experiência de condução virtual também contou com o presidente Wayne Griffiths, e dos embaixadores da marca Marc ter Stegen, Ansu Fati e Klara Andersson, que jogam pelo FC Barcelona.

