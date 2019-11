Elon Musk mostrou que vidro da Tesla Cybertruck é mesmo indestrutível

A apresentação da Tesla Cybertruck ficou marcada por um momento muito embaraçoso, já que quando Elon Musk tentou mostrar o vidro balístico "à prova de tudo" da sua nova "pick-up", a demonstração não correu planeado.

Um assistente foi chamado ao palco e atirou uma bola de metal contra o vidro. De acordo com Musk nada devia ter acontecido, mas o vidro ficou com um buraco gigante. Para mostrar que estava alguma coisa errada com esse vidro, este assistente voltou a mandar uma bola contra outra janela… mas o resultado foi exactamente o mesmo.

Este momento caricato rapidamente ficou viral nas redes sociais, com o vídeo a espalhar-se por todos os cantos da "web" e, em alguns casos, a sobrepor-se mesmo à apresentação do modelo em si.

Ainda no palco, Musk confessou não saber o motivo deste falhanço, mas no dia seguinte publicou no Twitter que nos ensaios tudo tinha corrido bem: "Atirámos a mesma bola de metal à mesma janela várias vezes antes do evento e nem arranhou o vidro!".

We threw same steel ball at same window several times right before event & didn’t even scratch the glass! — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019

Para provar o que estava a dizer Musk ainda publicou um vídeo na mesma rede social onde se vê a bola a ser atirada contra o vidro sem que nada acontecesse. "Parece que temos alguns melhoramentos a fazer antes da produção haha", pode ler-se no "tweet" de Musk.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Quando chega?

Apesar de já estar disponível para encomenda, a Tesla Cybertruck só vai começar a ser produzida no final de 2021, com a versão mais potente, a Tri Motor, a chegar um ano depois, no final de 2022. Até ao momento a Tesla já recebeu mais de 185 mil encomendas (com depósito) para este modelo.

