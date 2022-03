Electrificação total: Ford lança sete novos ''eléctricos'' até 2024

A Ford dá passos largos na electrificação total da sua gama automóvel na Europa no final da década, com o lançamento de sete novos modelos eléctricos até 2024.

Além dos modelos comerciais, entre os quais se destaca a nova E-Transit a ser lançada no início deste Verão, a atenção vira-se para as três propostas de passageiros, estando já confirmado o novo Ford Puma.

O anúncio feito esta segunda-feira vem no seguimento da nova unidade de negócio global Ford Model e, focada no design, produção e distribuição de veículos eléctricos conectados.

Em conjunto com a Ford Pro, focada nas viaturas comerciais, as duas unidades de negócio irão definir o futuro da Ford na Europa.

O alargamento da gama de modelos eléctricos visa ultrapassar a venda de mais de 600 mil unidades com aquela motorização em 2026, e mais de 2 milhões a nível global.

Ao mesmo tempo, esta estratégia reafirma a intenção do construtor automóvel de de alcançar uma margem operacional (EBIT) de 6% na Europa em 2023.

O primeiro modelo de passageiros 100% eléctrico a sair do centro de electrificação da Ford, em Colónia, em 2023, será um crossover de cinco lugares com uma autonomia de 500 quilómetros.

Seguir-se-á um sport crossover um ano mais tarde, que ficará abaixo do Mach-E, com ambos os modelos a serem construídos sobre a plataforma MEB do grupo Volkswagen.

Nos próximos seis anos, é objectivo do fabricante produzir 1,2 milhões de veículos eléctricos nesta fábrica alemã, após um investimento de quase 2 mil milhões de euros.

Em 2024, chega ao mercado a versão eléctrica do Ford Puma, a ser produzido em Craiova, na Roménia, onde já é montado o modelo actual.

No campo dos veículos comerciais, à já anunciada Ford E-Transit seguem-se no próximo ano as Transit Connect e Tourneo Custom, para em 2024 chegar a Ford Tourneo Courier.

Entretanto, a insígnia americana assinou parcerias com as empresas SK On CO., Ltd e Koç Holding, para construir uma fábrica de baterias em Ancara, Turquia com uma capacidade de produção anual de 30 a 45 GWh.

