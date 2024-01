''Eléctricos'' profissionais: Opel renova Combo, Vivaro Movano com autonomias até 420 km

A Opel ataca o meio profissional em modo ainda mais eléctrico com os três comerciais mais populares da sua oferta mas sem abandonar o diesel.

O painel Vizor que já "decora" os modelos de passageiros estreia-se agora nos novos Combo e Vivaro, com o renovado Movano a manter as suas linhas.

A entrada na gama faz-se com o compacto Opel Combo eléctrico de 100 kW (136 cv) e 270 Nm, capaz de acelerar até aos 130 km/hora.

Apoiada pelos modos de condução Eco, Normal e Sport, a bateria de 50 kWh permite autonomias até 330 quilómetros entre carregamentos a 100 kW DC.

As patilhas atrás do novo volante permitem seleccionar três níveis de travagem regenerativa.

Para além do novo desenho da dianteira e do novo cockpit digital, é também o primeiro do seu segmento a equipar a tecnologia Intelli-Lux LED Matrix.

Tal como o antecessor, o novo furgão compacto continua a oferecer até 4,4 metros cúbicos de arrumação para uma carga útil até 780 quilos.

A bordo, o novo sistema de infoentretenimento com ecrã táctil de dez polegadas utiliza a plataforma integrada Snapdragon Cockpit da Qualcomm Technologies.



Em alternativa, o novo Combo permite ligar o telemóvel a uma inovadora estação, transformando-o no painel de infoentretenimento do veículo.

O Combo dispõe ainda de um extensa gama de apoios ao condutor, sendo estreia o Dynamic Surround Vision.

As imagens dos ângulos "mortos" traseiro e lateral são replicadas no novo retrovisor interior digital de alta definição.

Para além da versão eléctrica, o Opel Combo é igualmente proposto na versão a gasóleo com transmissão automática em opção à caixa de velocidades manual.

Ambas as variantes de propulsão estão disponíveis em dois comprimentos, com dois ou três lugares dianteiros.

O início das vendas dos novos Opel Combo e Combo Electric está previsto para o final deste ano.



Visual de família

Já disponível no nosso país está o novo Opel Vivaro, que ganhou uma nova face à conta do painel Vizor.

A gama compreende comprimentos de 4,98 e 5,33 metros nas variantes de caixa fechada, cabine dupla e chassis-plataforma.

E, consoante a versão, admite até 6,6 metros cúbicos e até 1,4 toneladas de capacidade de carga útil.

A facilitar a condução profissional estão até 18 sistemas de assistência de última geração, incluindo o Dynamic Surround Vision.

O ambiente a bordo distingue-se pelo novo sistema de infoentretenimento baseado na plataforma Snapdragon Cockpit da Qualcomm Technologies.

O ecrã multimédia de dez polegadas admite ligação sem fios para, sendo complementado pelo painel de instrumentos com a mesma dimensão.



A alimentar o Vivaro Electric está um motor de 100 kW (136 cv) e 260 Nm, para uma velocidade máxima de 130 km/hora.

O furgão está disponível com uma bateria de 50 ou 75 kWh, com a de maior capacidade a dar até 250 quilómetros de autonomia.

Novidade é a possibilidade de utilizar a bateria de tracção como fonte de energia para outros dispositivos eléctricos através da e-Tomada de Energia a 400 volts.

O furgão também será proposto na versão Vivaro Hydrogen a pilha de combustível com mais de 400 quilómetros de autonomia.

Motores a gasóleo, com potências entre 120 e 177 cv, completam a gama desta linha.

Os preços do Vivaro Electric começam nos 36.543 euros (sem IVA), sendo a partir de 31.895 euros (IVA incluído) no caso do Vivaro Cargo Diesel.



Movano mais eficiente

Anunciado pela Opel como inovador e eficiente é o Movano, proposto em 30 variantes com capacidade até 17 metros cúbicos e duas toneladas de carga útil.

O maior veículo comercial ligeiro da marca do relâmpago soma novas valências no campo do apoio ao condutor, permitindo uma condução autónoma de nível 2 pela primeira vez.

A bordo, a atenção centra-se na conectividade, ergonomia e conforto, com o renovado cockpit a ganhar painéis de instrumentação e multimédia de dez polegadas.

O carregamento de telemóveis sem fios está disponível, tal como o acesso e o arranque sem chave.

Um versátil banco corrido Eat & Work também pode ser utilizado como superfície de trabalho.



O propulsor do Movano Electric debita agora 200 kW (270 cv) e 400 Nm, com a bateria de 110 kWh a dar uma autonomia até 420 quilómetros.

É também o primeiro Opel a oferecer opção de carregamento até 150 kW DC, bastando 55 minutos para recarregar até 80% da capacidade da bateria.

Uma larga gama de unidades turbodiesel completa a gama, com potências de 120 a 180 cv, e combinadas em opção com caixa automática de oito relações.

Novidade é a versão Movano Hydrogen alimentada a pilha de combustível e com mais de 400 quilómetros de autonomia.

Já disponível para encomenda, o Movano Electric arranca nos 53.311 euros (sem IVA), com a versão térmica a iniciar-se nos 35.254 (com IVA).

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?