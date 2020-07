Elantra N Line: Hyundai revela primeiras imagens

São as primeiras imagens do novo Elantra N Line avançadas pela Hyundai, e a versão desportiva da berlina tem tudo para despertar os nossos sentidos.

A agressividade das suas linhas ganha nova expressão com uma grelha em cascata a toda a largura, e umas enormes entradas de ar, encimada pelos faróis bem afilados. Pouco discreta está a insígnia N Line, a demonstrar aos passantes que estamos perante um verdadeiro cavalo da estrada.

A carroçaria, mais baixa e ampla, é suportada por um novo jogo de jantes de 18 polegadas em tons negro e prateado, ressaltando ainda as saias laterais com acabamento em preto lustrado.

As alterações prosseguem nos novos espelhos retrovisores e nos travões de maior dimensão, assim como no difusor renovado e no escape duplo.

"Este modelo irá, certamente, satisfazer todos aqueles que querem fazer parte da comunidade N Line da Hyundai", explica Thomas Schemera, director da divisão de produto do grupo sul-coreano.

"O Hyundai Elantra N Line oferece um estilo mais agressivo, integrando, por dentro e por forma, os detalhes a vermelho que marcam a linha N, a um preço atraente".

Com a apresentação oficial prevista para breve, só nessa altura serão reveladas as motorizações da berlina desportiva. Recorde-se que a Hyundai integra na sua gama os Veloster N, i30 N e i30 Fastback N, assim como outras versões N Line em mercados específicos.

Como a própria marca refere, os modelos da linha N acrescentam desempenho à capacidade para serem conduzidos no quotidiano. Já aos modelos da variante N Line, são imprimidos elementos distintos inspirados na performance às versões convencionais.

