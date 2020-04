Eis o BugAudi: metade Audi TT metade Bugatti Veyron

O Chiron até pode ser o "menino bonito" da história actual da Bugatti, mas foi o Veyron, o seu antecessor, que transformou por completo a marca francesa, elevando-a a um patamar onde quase não tem companhia. Por isso mesmo, o Veyron continua a ser um automóvel muito apetecível para coleccionadores, ainda que seja quase impossível encontrar um exemplar abaixo do milhão de euros.

Costuma dizer-se que a "necessidade aguça o engenho" e esta é a derradeira prova disso. À falta de dinheiro para comprar um Veyron original, há quem tenha decidi criá-lo de raiz, a partir de um Audi TT. Sim isso mesmo, apresentamos-lhe o "BugAudi".

Foram feitas várias modificações para aproximar este Audi TT do Bugatti Veyron e, com alguma dificuldade, conseguimos encontrar uma espécie de grelha dianteira em forma de ferradura, um elemento icónico dos Bugatti, uma pintura bi-tonal, o famoso "EB" nas jantes, o enorme escape central que encontramos no Veyron Super Sport e uma "barbatana" gigante na traseira.

Apesar do esforço, é difícil não olhar para esta criação como uma tentativa (muito) falhada, ainda que agora esteja à venda no Japão por uns impressionantes 21.095 euros. Só nos resta dizer uma coisa: este Audi TT não merecia este desfecho…