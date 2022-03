e-4ORCE do Nissan Ariya leva taça de comida sem salpicos

O que tem de comum uma tigela de massa e o motor eléctrico que equipa o novo Nissan Ariya? Basta ver o pequeno filme que a marca japonesa lançou sobre o novo projecto e-4ORCE Balcão Ramen.

O vídeo ilustra como uma bandeja de comida motorizada com aquela tecnologia entrega, sem entornar, uma taça de Ramen desde as mãos do chef até ao cliente.

É uma demonstração inesperada de como a tecnologia se traduz em benefícios nos automóveis da Nissan como o Ariya, que chega ao nosso país neste Verão.

O e-4ORCE foi concebido para gerir com precisão o desempenho da potência e da travagem do SUV para atingir a máxima suavidade e estabilidade.

O "mergulho" em travagem da dianteira é minimizado através da travagem regenerativa diferenciada entre o motor dianteiro e traseiro, quando o automóvel está em desaceleração.

O tabuleiro de Ramen e-4ORCE utiliza o mesmo princípio de dois motores eléctricos a operarem de forma independente.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?