DS9 E-Tense: já há preços para o híbrido 'plug-in' topo de gama

Já há preços para o nosso país para o topo de gama da mais jovem marca do grupo Stellantis revelado em Fevereiro do ano passado.

O "electrificado" DS9 E-Tense é proposto com dois níveis de equipamento – Performance Line + e Rivoli + –, acompanhado por uma única motorização híbrida plug-in.

Será o bloco a gasolina PureTech de 1.6 litros, com 180 cv e 300 Nm, associado a um motor eléctrico de 80 kW (110 cv) e 320 Nm.

Resulta esta conjugação de forças numa potência total de 225 cv e 360 Nm, passado às rodas dianteiras por uma transmissão automática de oito relações, para levar a berlina de luxo em 8,7 segundos dos 0 aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 240 km/hora.

A bateria de 11,9 kWh permite ao DS9 E-Tense circular até 56 quilómetros em modo 100% eléctrico, mas a uma velocidade máxima limitada aos 135 km/hora.

Significa isso um consumo de combustível em redor dos 1,5 litros por cada centena de quilómetros percorridos, e 33 a 34 g/km de emissões de dióxido de carbono.





Com 4.930 mm de comprimento e 1.850 mm de largura, com uma distância entre eixos de 2.900 mm, a berlina premium assenta na plataforma EMP2 em que também é construído o Peugeot 508.

Luxo e tecnologia são o que não faltam ao DS9, a começar pelos bancos dianteiros aquecidos, sem esquecer o painel de instrumentos digital e o sistema de infoentretenimento com Mirror Link.

Para além da suspensão activa DS Scan Suspension, que aumenta o conforto e a segurança em viagem, destaca-se o apoio à condução DS Drive Assist, com funcionalidades como o cruise control adaptativo e o assistente à manutenção em faixa.





O recurso às câmaras que equipam a berlina permite-lhe uma condução semi-autónoma de nível 2 até uma velocidade máxima de 180 km/hora.

O sistema DS Safety, por seu lado, reúne funções como o DS Night Vision e o DS Driver Attention, que alerta para o cansaço do condutor.

O DS Active LED Vision adapta as luzes em função da velocidade e das condições de condução, enquanto o DS Smart Access, permite o acesso ao automóvel através do telemóvel.

A acompanhar o lançamento do DS9 no nosso país estão vários pacotes de personalização DS Inspiration, destacando-se os bancos Alcantara em preto Performance Line, que no Rivoli são em pele granulada e no Ópera em pele Art Rubis Nappa.

Equipamento Preço Performance Line + 59.100 euros Rivoli + 61.000 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?