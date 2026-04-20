Ainda não teve a oportunidade de comprar um dos diabólicos Honda Civic Type R que foram reservados para as estradas portuguesas?

Despache-se: derradeiros cinco exemplares do Honda Civic Type R já podem ser reservados

Pois não será má ideia apressar-se porque só restam cinco exemplares do stock final deste bólide, sabendo-se que o exclusivo Ultimate Edition nem sequer chegou ao nosso país.

Concebido para elevar a experiência de condução desportiva a um inédito patamar, esta derradeira geração assume o título do Civic Type R mais rápido de sempre.

A alimentá-lo está um bloco turbo VTEC de 2.0 litros e quatro cilindros, com os seus 329 cv e 420 Nm a serem passados a serem passados às rodas dianteiras através duma caixa manual de seis relações aliada a um diferencial autoblocante.

Rápido como poucos desportivos do momento, assume 5,4 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta limitada a 275 km/hora que acaba por ser um "pormenor".

O que distingue toda a raça que transpira é a sua postura na estrada e, principalmente, a agilidade com que devora o alcatrão nos percursos mais complexos.

As últimas cinco unidades já podem ser reservadas por um preço final de 75 mil euros; recorde-se que desde que chegou ao nosso país, todos os exemplares alocados esgotaram em poucos dias, para não dizer em algumas horas.

Texto: P.R.S.

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