'Desert Sand' é o novo G 63 de 900 cv da Mansory para o deserto

Enquanto não chega às dunas do deserto o novo Classe G, a Mansory entretém-se a configurar o actual "todo o terreno" da Mercedes com atributos ainda mais ostentatórios.

Chama-se Desert Sand este AMG G 63, numa referência perfeita à sua cor de areia quase semelhante ao camuflado que cobre o Humvee.

As mudanças não se referem apenas à cor da carroçaria, já que o offroader ganha também uma série de elementos concebidos pela preparadora alemã.

A dianteira foi revista para incluir uma nova grelha e um novo pára-choques com entradas de ar modificadas. As luzes diurnas LED também foram revistas e sob o tejadilho destaca-se uma barra luminosa.

A modificação mais espectacular é certamente o capô em fibra de carbono forjada com entradas de ar destacadas.

Atrás distingue-se a asa superior no tejadilho e o novo desenho do pára-choques, assim como a cobertura da roda sobresselente.

A estética exterior é reforçada por um novo jogo de jantes forjadas FS.15 da Mansory, albergadas sobre arcos de rodas alargados, e pelas novas soleiras laterais.

O interior segue o visual exterior, com a pele castanha a revestir os bancos e os painéis, sem esquecer o volante, o tabliê e o túnel de transmissão, com o botão de ignição a estar instalado no tecto.

Força e potência é o que não falta a este Mercedes-AMG G 63 transformado pela Mansory: o V8 biturbo debita agora 900 cv e 1.200 Nm.

Números mais do que suficientes para lançá-lo em 3,3 segundos para os 100 km/hora, com a velocidade máxima a estar limitada electronicamente aos 250 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?