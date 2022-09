Descontos no ISP prolongados até final de Setembro

O Governo vai manter os descontos no Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) até ao final de Setembro, de acordo com o comunicado emitido esta quarta-feira pelo Ministério das Finanças.

Na mesma nota, o Executivo avança que a actualização da taxa de carbono vai continuar suspensa por mais um mês.

Recorde-se que o desconto no ISP, equivalente à descida da taxa do IVA para 13%, estava previsto vigorar até domingo mas foi prolongado até ao final do próximo mês.

As medidas em vigor permitem diminuir a carga fiscal em 28,2 cêntimos por litro no gasóleo e 32 cêntimos por litro na gasolina.

É a segunda vez que o Governo estende o pacote de medidas adoptado em Maio para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis.

Todavia, se em Junho as medidas tinham sido prolongadas por dois meses, a renovação anunciada esta semana apenas por um mês.

