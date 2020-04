Parece saído de um filme de ficção científica o projecto daquele que poderá ser o próximo hiper desportivo da Koenigsegg num futuro próximo.

O RAW by Koenigsegg idealizado por Esa Mustonen é um "três lugares" híbrido construído num casco monocoque em fibra de carbono.

Depois do Gemera, um Koenigsegg RAW?

Criado como tese de graduação pelo jovem ‘designer’, o protótipo foi supervisionado por Christian von Koenigsegg e Sasha Selipanov, responsável pela RAW Design House, empresa que faz parte do universo da marca sueca.

Com apenas 700 quilos de peso, o hiper desportivo poderá albergar o motor biturbo Freevalve TFG de 2.0 litros e três cilindros que equipa o Koenigsegg Gemera.

O conceito por trás do RAW by Koenigsegg, no entanto, está bem distante da linha estilística dos anteriores modelos da Koenigsegg.

Embora continue a evidenciar um pára-brisas envolvente e um tejadilho em dupla bolha, a área frontal é dominada pelas arestas rectilíneas, reforçadas pelos faróis verticais e por uma barra LED horizontal.

A traseira segue o mesmo conceito, com um enorme difusor a toda a largura do ‘concept car’ em plano de evidência, rematado pelos escapes duplos e por outra barra luminosa em LED.

No interior destaca-se o lugar central do condutor com volante rectangular, uma solução em tudo semelhante ao definido para o McLaren Speedtail, e os três visores digitais.