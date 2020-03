Gemera. Primeiro Koenigsegg com 4 lugares é um híbrido com 1700 cv

O Salão Automóvel de Genebra pode ter sido cancelado, mas isso não impediu a Koenigsegg de apresentar o Gemera, o primeiro modelo com quatro lugares da história da marca sueca.

Definido pela Koenigsegg como um "mega-GT", o Gemera está na origem de uma "nova categoria de carro". Pelo menos é isso que Christian von Koenigsegg, fundador da pequena fabricante do norte da Europa, acredita, já que este hipercarro se apresenta com uma mecânica híbrida plug-in formada por um motor a gasolina e três motores eléctricos (um para cada roda traseira e um terceiro ligado à cambota).





Um motor a gasolina e três eléctricos

O motor a gasolina é um três cilindros biturbo com 2.0 litros de capacidade, capaz de debitar uns impressionantes 600 cv de potência e 600 Nm de binário máximo. Esta é a primeira aplicação do sistema Freevalve, que abdica da tradicional árvore de cames. Mas além do impressionante rácio de 300 cv/litro, este motor a gasolina ainda se destaca pelo peso, uma vez que pesa apenas 70 quilos.

Quando aos propulsores eléctricos, os que surgem montados nas duas rodas do eixo traseiro produzem, cada um, 500 cv e 100 Nm, sendo que o que surge directamente associado à cambota debita 400 cv e 500 Nm.

Contas feitas, esta unidade motriz híbrida debita uma potência combinada de 1700 cv e 3500 Nm de binário, números impressionantes e que são colocados na estrada através de uma transmissão Koenigsegg Direct Drive (KDD) igual à que foi usada no Regera. Este sistema é muito semelhante ao de um automóvel eléctrico, uma vez que tem apenas uma relação.

O Gemera conta ainda com quatro rodas direccionais e um sistema de vectorização de binário, capaz de enviar a cada roda a potência mais indicada para cada ocasião.





Esta mecânica revolucionária faz do Koenigsegg Gemera um "monstro" capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 1,9 segundos, com a velocidade máxima a estar fixada nos 400 km/h. E uma vez que este modelo conta com uma bateria com 800 V, consegue percorrer 50 quilómetros em modo totalmente eléctrico, sendo que consegue mesmo chegar aos 300 km/h sem a ajuda do motor de combustão.

Quanto à imagem, o Gemera foi buscar inspiração ao Koenigsegg CC de 1996, o primeiro protótipo da marca sueca. Destaca-se pelas enormes entradas de ar laterais e pelos pilares A (dianteiros) quase inexistentes, disfarçados com uma superfície de vidro. Isto já para não falar das portas com abertura tipicamente "Koenigsegg"!

Dois enormes ecrãs de infotainment dominam o habitáculo, que oferece quatro bancos desportivos (com carcaça em fibra de carbono) com apoio de cabeça integrado. Cada ocupante tem direito a um carregador wireless e a dois porta-copos (um refrigerado e outro aquecido). Quanto aos espelhos retrovisores laterais, foram substituídos por câmaras e por dois ecrãs montados nas extremidades do tablier.



Sabe de onde veio o nome "Gemera"?

Luxo é coisa que não falta a este "mega-GT", que terá uma produção limitada a apenas 300 exemplares. Ainda não é conhecido o preço nem quando vai chegar ao mercado, mas entretanto podemos responder-lhe a outra curiosidade: o nome "Gemera" foi proposto pela mãe de Christian von Koenigsegg e deriva de uma expressão sueca que quer dizer "dar mais".