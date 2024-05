DeLorean DMC-12 passa a ''eléctrico'': zero aos 100 km/h em menos de 4 segundos!

Quem nunca sonhou pôr as mãos no volante do lendário DeLorean DMC-12 mas agora adaptado aos novos tempos da electromobilidade?

Eis o novo DMC-EV, um desportivo fortemente reconfigurado pela Lynx Motors mas sem perder um pingo do visual vanguardista que o transformou no protagonista da saga Regresso ao Futuro.

Nesta interpretação bem conseguida, o desportivo de dois lugares viu os painéis frontal e traseiro redesenhados, com as ópticas a comportarem tecnologia LED.

Mantidas são as icónicas portas em forma de asa de gaivota mas o sistema de transmissão é decididamente mais moderno.

Contra o fraquíssimo V6 de 132 cv e 207 Nm, que equipava originalmente este desportivo com carroçaria em aço inoxidável, estão agora quatro motores eléctricos a darem tracção integral.

Sem avançar com a potência e o binário globais, a preparadora britânica sempre avança com um sprint em menos de quatro segundos dos zero aos 100 km/hora.

A bateria de 70 kWh assegura, à partida, uma autonomia superior a 400 quilómetros, com o sistema de carregamento a ser compatível com as fichas dos carregadores da Tesla.

Nenhum preço foi ainda avançado para este DMC-EV com uma produção limitada a 100 unidades, mas uma certeza é que não estará ao alcance do comum dos mortais.



Hiper desportivo de sonho

Outra novidade preparada pela Lynx Motors é um hiper desportivo recriado a partir do fabuloso Ford GT que competiu em 2005 na categoria GT1 do Mundial de Resistência.

Para tal, a preparadora adquiriu alguns dos chassis sobreviventes desta versão, juntamente com os moldes originais dos painéis da carroçaria.

Objectivo? Transformá-lo no Lynx GT1e, um bólide com quatro motores eléctricos a debitarem mais de 2.400 cv às quatro rodas.

Perante tal potência não é nenhuma surpresa que os zero aos 100 km/hora possam cumprir-se em pouco mais de 1,5 segundos para uma velocidade de ponta a bater nos 500 km/hora.

Aliás, o hiper desportivo foi propositadamente desenvolvido para bater o recorde mundial de velocidade terrestre para um carro de produção.



O sistema motriz é alimentado por uma bateria de 100 kWh para uma autonomia superior a 400 quilómetros, podendo ser recarregada em qualquer posto de carregamento da Tesla.

Gaiola de protecção e controlo de tracção, sem descurar outros sistemas de segurança activa, destacam-se nesta combinação "revolucionária" entre estilo, velocidade e segurança.

Para este Lynx GT1e também não foram divulgados valores mas, como o DMC-EV, não deverá ser nada barato já que a produção está limitada a 27 exemplares.

