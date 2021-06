Custa 11 milhões: La Voiture Noire da Bugatti pronta para entrega

Dois anos passados sobre a sua apresentação, La Voiture Noire da Bugatti está pronta para ser entregue ao seu misterioso dono.

O exemplar único, que é também o mais caro do construtor francês, custa 11 milhões de euros antes de taxas e impostos. Sem revelar o nome do feliz comprador, a Bugatti explicou apenas que será para "um cliente muito especial".

A afirmação foi feita pela marca em 2019 quando o apresentou no salão automóvel de Genebra, abrindo as portas às mais variadas especulações; nem sequer ficou de fora o nome de Cristiano Ronaldo!

Uma beleza negra

O hiper carro desenvolvido a partir do Bugatti Chiron foi criado como uma homenagem ao Type 57 SC Atlantic de Jean Bugatti, que ele próprio baptizou com aquele nome.

A carroçaria é completamente nova e, como tal, a distância entre eixos também foi alargada. A fibra de carbono em preto brilhante está presente um pouco por todo o lado, a fazer jus ao nome do hiper desportivo.

A nível de motor, La Voiture Noire partilha com o Chiron o brutal bloco W16 quad-turbo de 8.0 litros, com 1500 cv e 1600 Nm; as prestações de altíssimo nível estão mais do que asseguradas.

Mesmo com a produção limitada a uma unidade, La Voiture Noire passou por todos os rígidos testes de qualquer Bugatti.

Cada componente foi alvo de rígidos controlos de qualidade, o que obrigou o hiper desportivo a fazer de novo simulações no túnel de vento, e testes em pista.

"Embora La Voiture Noire seja única, usámos um protótipo durante dois anos para desenvolvê-lo e testá-lo em todas as áreas", sublinhou o responsável pela divisão de projecto da marca.

Como explica Pierre Rommelfanger, só após passar pelos rigorosos testes de segurança de "desempenho e de condução" é que a versão final foi aprovada.

"Com La Voiture Noire, estamos a prestar o nosso respeito à longa tradição da marca, à França e ao trabalho criativo de Jean Bugatti", afirmou Stephan Winkelmann, presidente da insígnia gaulesa.

"Ao mesmo tempo, estamos a levar a estética e o luxo extremos para uma nova era. La Voiture Noire está na vanguarda da engenharia automóvel, e é uma beleza escultural com uma tecnologia única".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?