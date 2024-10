Cupra Terramar já pode ser reservado; saiba quanto custa

Pouco mais de um mês após a apresentação oficial, chega aos concessionários nacionais o novíssimo Cupra Terramar, já com preços definidos e reservas abertas.

Sempre em "modo" electrificado, com soluções híbridas plug-in e micro híbridas, o SUV tem no VZ 1.5 eHybrid de 272 cv a versão mais poderosa, reforçada pela edição especial America’s Cup.

Em Novembro começam a ser entregues os primeiros exemplares, com a entrada na gama a fazer-se a partir dos 43.000 euros.

Presença dominante

É a própria Cupra a afirmar a entrada numa nova era electrificada com o lançamento do Terramar, naquela que é uma homenagem ao histórico Autòdrom de Sitges onde a insígnia espanhola nasceu.

Com 4,52 metros de comprimento e 2,68 metros a separar ambos os eixos, assume nas suas formas desportivas uma forte presença na estrada.

O "nariz de tubarão" define a área frontal, alinhada com os faróis afilados com tecnologia Matrix LED Ultra enquanto atrás é o difusor traseiro a acrescentar um toque audacioso ao conjunto.

As proporções musculadas com que se apresenta estendem-se pelas laterais, enquanto as jantes em liga leve, de 18 a 20 polegadas, complementam o seu perfil dinâmico.

Personalidade própria

O habitáculo ganhou uma personalidade muito própria, apoiada por uma estética específica para o tabliê debruado com apontamentos em cobre.

Os painéis laterais e os bancos baquet de série, forrados com materiais sustentáveis, dão o tom a um habitáculo muito desportivo, decorado segundo os temas Deep Ocean, Moon Light ou High Canyon.

A instrumentação digital de 10,25 polegadas é complementada por um ecrã multimédia de 12,9 polegadas com o mais recente sistema de infoentretenimento do grupo Volkswagen.

O equipamento está à altura do que se pede para um SUV com estas características, ao incluir um visor head-up e a condução semi-autonóma de nível 2, complementada por apoios evoluídos ao condutor.

Entre eles contam-se o Predictive Adaptive Cruise Control (ACC), Travel Assist e Side Assist, Exit Warning, Emergency Assist, e Attention and Drowsiness Assist.

Afinações desportivas

Apontado a uma condução mais aguerrida, todas as versões do Terramar equipam uma suspensão desportiva com direcção progressiva.

Todavia, pode comportar a nova geração do controlo dinâmico do chassis (DCC) com amortecedores de dureza variável.

Os diferentes modos de condução – Comfort, Performance e Individual, a que se junta o Cupra na variante VZ – estão adaptados a responderem aos "humores" do piloto

O sistema de estabilização lateral ESC pode ser ajustado no modo Sport em todos os grupos motopropulsores, podendo mesmo ser desligado na versão VZ de 272 cv.

E, para travagens mais eficazes, pode contar-se com travões Akebono de alto desempenho, com as pinças de seis pistões a unirem-se aos discos perfurados com 375 mm de diâmetro.

Apenas duas versões

Para o nosso país estão previstas uma versão micro híbrida e outra híbrida plug-in, ambas equipadas com uma transmissão automática DSG de sete e seis relações, respectivamente.

A entrada na gama faz-se a partir dos 43.218 euros com o Terramar 1.5 eTSI com 150 cv e 250 Nm com tecnologia micro híbrida de 48 volts.

A arrancar nos 56.635 euros está o Terramar VZ 1.5 eHybrid com 272 cv e 400 Nm combinados, apoiados por uma bateria de 19,7 kWh para uma autonomia 100% eléctrica superior a 100 quilómetros.

O acumulador é compatível com carregamentos rápidos até 50 kW em corrente contínua, ou até 11 kW em corrente alternada com o uso duma wallbox.

Capaz de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 7,3 segundos para uma velocidade de ponta de 215 km/hora,

Soma-se ainda a edição especial America’s Cup, disponível exclusivamente na versão VZ eHybrid e limitada a 1.337 unidades, mas sem que o preço tenha sido avançado.

Por fora é pintado num Enceladus Gray fosco, com o logótipo da regata gravada a laser nos pilares, enquanto a bordo destaca-se o revestimento em pele Moonslate combinado com detalhes em preto.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?