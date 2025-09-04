 Pesquisa
Cupra Terramar ''cortou'' águas do Tejo com Lisboa em pano de fundo

14:16 - 04-09-2025
 
 
A Cupra voltou a desafiar o mundo automóvel com uma proposta capaz de "destruir" as ondas do mar com o mesmo vigor com que navega no asfalto.

Chama-se Terramar America’s Cup a nova variante do SUV da insígnia espanhola que navegou ao largo de Barcelona, em tributo à 37.ª edição da regata que aconteceu naquela cidade.

Pois esta versão especial brilhou nos últimos dias no rio Tejo, com Lisboa e a Ponte 25 de Abril em pano de fundo, depois de ter passado primeiro pelo rio Moldava que atravessa Praga, a capital da República Checa.

Em colaboração com os engenheiros náuticos da Brava Boats e da Vetus, foi desenvolvida uma plataforma especial, semelhante à dum trimarã, para suportar o SUV.

Os técnicos da Cupra envolveram-se no processo para respeitar a distribuição do peso e a optimização do equilíbrio do carro.

Os controlos eletrónicos de manobra e propulsão, especialmente concebidos para barcos, foram integrados no cockpit do condutor, sendo independentes do veículo.

Estas soluções técnicas obrigaram ao redesenho do painel de instrumentos para integrar os modos de navegação e operar a plataforma, sem comprometer a identidade visual e a funcionalidade do Cupra Terramar.

"Estas modificações garantem uma transição perfeita entre as funções do carro e da plataforma, permitindo navegar a partir do interior do SUV" enquanto as restantes funções se mantêm intactas.

A construtora espanhola explica que a estreia do Terramar America’s Cup no rio Tejo não foi apenas uma demonstração técnica mas também um gesto de afirmação que a ousadia e o inconformismo fazem parte do seu ADN.

TEMAS:

CupraCupra TerramarSUV
