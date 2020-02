CUPRA León: paixão pela condução extrema

Desempenho, dinâmica, estilo, segurança e conectividade são as ideias-chave do novíssimo CUPRA León, revelado ao mundo esta quinta-feira, e coincidindo com a inauguração da CUPRA Garage, em Martorell, mesmo ao lado do quartel-general da Seat na Catalunha.

Não falta ambição a este familiar desportivo, que quer tornar-se uma referência no segmento. Proposto nas versões hatchback e SportsTourer, surge com uma ampla oferta de motorizações, desde os tradicionais blocos a gasolina até ao híbrido plug-in de alto desempenho.

Electrificado ou pura gasolina?

E é exactamente esta última motorização electrificada a que desperta maior curiosidade: sob o capô está o motor a gasolina 1.4 TSI de 150 cv de potência e 250 Nm de binário.

A ele está aliado um propulsor eléctrico de 85 kW (115 cv), alimentado por um conjunto de baterias de 13 kW, para uma potência conjunta de 245 cv e um binário de 400 Nm, e uma autonomia até 60 quilómetros em modo 100% eléctrico.

O CUPRA León compreende ainda três unidades 2.0 TSI de quatro cilindros a gasolina, com injecção directa e turbocompressor, de 245 cv (370 Nm), 300 e 310 cv (ambas com 400 Nm).

Com a motorização mais potente, exclusiva da variante SportsTourer associada ao 4Drive, é possível chegar dos 0 aos 100 km/hora em menos de cinco segundos para uma velocidade máxima de 250 km/hora, embora esteja electronicamente limitada. Todas as combinações disponíveis beneficiam de uma transmissão automática DSG de dupla embraiagem.

Para o condutor obter os melhores ganhos de potência e dinamismo, o CUPRA León oferece uma afinação precisa do chassis e da direcção para uma condução envolvente e efectiva, mesmo nas estradas mais sinuosas.

Graças ao sistema de controlo adaptativo do chassis (DCC), são feitas mudanças no amortecimento em milissegundos para responder às alterações no estilo de condução e do próprio piso.

A dinâmica deste desportivo "disfarçado" de familiar pode ser ajustada através de quatro perfis de condução – Comfort, Sport, CUPRA e Individual – segundo os desejos de quem está a agarrar no volante.

Dimensões iguais, estéticas bem diferentes

No que às dimensões diz respeito, a versão hatchback mede 4.368 (mais 86 mm em relação à anterior geração do León), enquanto a largura geral da carroçaria se manteve inalterada nos 1.784 mm. A altura total é agora de 1.456mm (menos 3 mm), enquanto a distância entre eixos foi aumentada, em 50 mm, para os 2.686 mm.

A variante SportsTourer tem 4.642mm de comprimento (mais 93 mm), 1.800 mm de largura (menos 16 mm) e 1.448 mm de altura (menos 3 mm). A distância entre eixos é exactamente igual ao seu "irmão" de cinco portas.

A bagageira apresenta 380 litros de capacidade na versão de cinco portas, enquanto a carrinha oferece 617 litrospara arrumar o que for necessário.

Em comparação com o León normal, o CUPRA León está 25 mm mais próximo do solo à frente e 20 mm mais baixo no eixo traseiro. Significa isso que o centro de gravidade rebaixado permite reacções ainda mais emocionantes.

Na variante mais potente, o desempenho do SportsTourer é controlado pelo sistema de tracção integral 4Drive, distribuindo a potência pelas rodas de um modo mais controlado.

Se o CUPRA León nasceu a partir do modelo "irmão" da Seat, a verdade é que há pormenores estéticos demasiado evidentes a distingui-los.

O primeiro, e mais óbvio, está na própria insígnia destacada na grelha do radiador, a que se somam a asa inferior dianteira, as entradas de ar mais amplas e os spoilers laterais.

Logo a seguir, a tecnologia Full LED de série usada nos faróis reforça o espírito rebelde, enquanto atrás saltam à vista o filamento de luz de ponta a ponta, os escapes – dois nas versões de menor potência ou quatro nas mais potentes –, o difusor e o spoiler a darem mais rebeldia à estética geral do carro.

A realçar o design está um jogo exclusivo de jantes de liga leve de 19 polegadas (versão de 245 cv "calça" as de 18 polegadas), a esconderem mal os discos de travão Brembo de 370 mm com as pinças pintadas em cobre.

Interior refinadamente desportivo

Sofisticado e com ganas para a competição é o que apetece dizer quando olhamos para dentro do habitáculo. Em redor brilham os detalhes em cobre e os cromados negros, rematados por linhas de alumínio escovado no tablier e nas portas, e os bancos do tipo bacquet, com acabamentos em tecido e revestimentos em PVC.

Se o estilo Sharp Code CUPRA Tech não agradar, pode sempre optar-se pelo Genuine CUPRA Timeless com acabamento em pele preta ou blue petrol.

Os botões da ignição e de selecção de modos de condução estão instalados num volante distinto, assegurando ao condutor o controlo total sobre o CUPRA León quando olha para o cockpit digital.

E, sem que se desconcentre na condução, selecciona-se, com a ponta do dedo, as diversas funções de infoentretenimento no ecrã táctil de dez polegadas colocado ao centro.

A segurança, como não poderia deixar de ser num modelo que aposta no prazer da condução desportiva, está em plano de evidência. Cruise Control Preditivo, Emergency Assist, Travel Assist, Assistente Lateral e de Saída de Faixa, e Traffic Jam Assist,são alguns dos módulos de auxílio que tornam a condução mais segura.

O novo CUPRA León está previsto chegar ao mercado no último trimestre deste ano, embora ainda não tenham sido revelados os preços para qualquer uma das versões.

