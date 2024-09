Menos de quatro após o lançamento europeu, o Cupra Formentor aparece de "cara lavada" para manter a linha de sucesso.

Cupra Formentor de ''cara lavada'' já tem preços e encomendas abertas

O SUV é proposto com uma gama alargada de motorizações, compostas por soluções híbridas plug-in e micro híbridas, sem esquecer as versões puramente a gasolina e a gasóleo.

Os primeiros exemplares chegam em breve ao nosso país, estando já definidos os preços e abertas as encomendas.

Renovação eficaz

Sem mexidas nas dimensões, o Formentor distingue-se pelo rearranjo da área frontal, com a nova assinatura luminosa composta por luzes diurnas triplas triangulares em ópticas com o mesmo formato.

A evolução atrás é mais ligeira, visível nos novos reflectores laterais do pára-choques e na adopção do logótipo iluminado ao centro da faixa luminosa que une os farolins com três pontos focais triangulares.

O conjunto é realçado por fora pelas novas cores Bronze Century Mate e Enceladus Grey Mate, bem como por jantes inéditas de 18 e 19 polegadas.

O rearranjo do habitáculo é subtil mas sem perder um pingo de emotividade, patente no redesenho da consola central, painéis das portas e tabliê, e na inclusão de novos materiais mais suaves ao tacto.

O painel de instrumentação mantém as 10,25 polegadas, enquanto a diagonal do ecrã táctil multimédia, que comporta com um sistema de infoentretenimento de última geração, passou para 12,9 polegadas.

Sem mudanças estão os três tipos de bancos para o Formentor, com a variante CupBucket a ser opcional para o topo de gama VZ.

Quanto aos sistemas de apoio à condução, poder-se-á contar com a velocidade de cruzeiro adaptativa e preditiva numa combinação que reforça a protecção sem comprometer o gozo ao volante.

Motores para todos os gostos

A entrada na gama faz-se com um motor a gasolina TSI de 1.5 litros com 150 cv, associado a uma transmissão manual de seis velocidades.

Soma-se o Formentor VZ equipado com um propulsor a gasolina de 2.0 litros com 333 cv, acoplado a uma caixa automática DSG de sete relações.

A confirmar o alto desempenho está um sistema de tracção mais evoluído, podendo o SUV ser configurado com travões Akebono e sistema de escape Akrapovic para uma experiência de condução mais intensa.

A insígnia espanhola também introduziu duas novas opções eHybrid de ligar à tomada eléctrica, combinando um bloco 1.5 TSI com um propulsor eléctrico e uma bateria de 19,7 kWh.

Ambas oferecem potências de 204 e 272 cv, com a autonomia eléctrica a superar os 120 quilómetros, e o carregamento do acumulador a fazer-se até 50 kW em corrente contínua.

A versão mais potente, baptizada como eHybrid VZ, pode ser equipada opcionalmente com travões Brembo para um melhor poder de travagem.

Inédita é a opção micro híbrida eTSI de 150 cv com tecnologia de 48 volts, apoiada num bloco a gasolina de 1.5 litros com 150 cv e numa caixa automática DSG de sete velocidades.

Para quem ainda não renegou o diesel, pode contar com uma versão TDI de 2.0 litros com 150 cv, combinado com a mesma transmissão da variante eTSI.

Motorização Potência / Binário Preço 1.5 TSI 150 cv / 250 Nm Desde 37.676 euros 1.5 eTSI 150 cv / 250 Nm Desde 40.700 euros 2.0 TDI 150 cv / 360 Nm Desde 43.000 euros 1.5 eHybrid 204 cv / 350 Nm Desde 46.310 euros 1.5 eHybrid VZ 272 cv / 400 Nm Desde 53.309 euros 2.0 TSI VZ 333 cv / 420 Nm Desde 57.732 euros

