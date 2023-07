Cupra DarkRebel ganha forma para o mundo real

Depois de brilhar no universo virtual, o explosivo DarkRebel da Cupra ganha agora as suas formas para o mundo real.

Desenvolvido através do Hyper Configurator do metaverso Metahype, em colaboração com a tribo Cupra, já recebeu mais de 270 mil configurações.

O Hyper Configurator comporta três ambientes: o quadrado, o cubo e o infinito exponenciais.

A primeira opção foi a mais usada, com os "estilistas" a inspirarem-se em elementos naturais, como os minerais e as pedras.

A reforçar o visual do primeiro protótipo Cupra criado no Metahype, foram ainda usadas as texturas cruas e as cores terrosas que definem os modelos da marca.

Os milhares de dados recolhidos durante a fase de configuração serão agora transferidos para o desenho físico final do Cupra DarkRebel.

"O Cupra DarkRebel é a provocação mais recente da marca, tendo nascido sem os limites do mundo real", sublinhou Wayne Griffiths, presidente da insígnia.

"Rebelde com uma causa, mostra que os carros eléctricos podem ser envolventes, emocionais e impactantes".

