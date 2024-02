Cupra assinala quatro anos em Portugal com vendas a crescerem 55% em 2023

Há quatro anos a actuar em Portugal, dos seis que leva de vida, a Cupra assinalou na última semana a data na City Garage em Lisboa inaugurada em 2022.

"É impressionante o crescimento de 55% das vendas em 2023" face ao ano anterior, sublinhou Mónica Camacho, directora geral da insígnia no nosso país.

Apostada decididamente na electromobilidade, 58% das vendas foram modelos electrificados, com 32% a serem puros eléctricos e 26% híbridos plug-in.

E, tendo em conta o perfil desportivo por que a Cupra é reconhecida, as vendas distribuíram-se em 55% pelo Formentor, seguido do Born (32%) e do León (13%).

O presente 2024 será marcado por vários lançamentos, com o primeiro a acontecer já em Setembro com a chegada do Tavascan 100% eléctrico.

No Outono chega o Cupra Born VZ com ferozes 326 cv de potência para em Novembro ser a vez do Terramar.

O SUV híbrido plug-in será também o último modelo da marca a contar com uma motorização a combustão.

A apoiar a estratégia da construtora está igualmente a Cupra City Garage de Lisboa, inaugurada há dois anos na Rua do Ouro.

Neste espaço lúdico, mais de três dezenas de eventos e experiências cativaram mais de 3.000 pessoas ao longo de 2023.

Exposições de artistas nacionais, DJ sets, Cupra Talks e workshops de gastronomia, vinhos e fotografia foram as acções promovidas.

E, a partir deste Março, poder-se-á contar com a Cupra VR Experience, uma experiência imersiva em realidade virtual para o desafiante mundo da marca.

