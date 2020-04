COVID-19: Ferrari prepara regresso ao trabalho com… muita tecnologia!

A Ferrari está empenhada em regressar ao trabalho mas promete fazê-lo de forma muito cuidadosa, aumentado as condições de segurança dos seus trabalhadores e implementando rigorosas medidas de higiene, mas com uma forte vertente tecnológica.

Num projecto apelidado de "Back on Track" e que antevê o regresso à actividade em Maranello e Modena, a fabricante transalpina terá o apoio do patronato da região de Emilia Romagna e de uma equipa de virologistas (e outros peritos) para que este regresso ao trabalho seja o mais seguro possível para os seus trabalhadores.

Numa fase inicial, todos os funcionários da Ferrari (e outras pessoas que frequentam estes espaços) serão analisados de forma a perceber como está o seu estado de saúde e para que se possa estabelecer um panorama inicial.

Se houver alguém a testar positivo para o novo coronavírus a marca italiana propõe assistência médica e psicológica por telefone ou presencialmente e já fez saber que qualquer funcionário que teste positivo terá direito a um seguro especial gratuito, bem como acomodação gratuita para isolamento, onde terá acesso a apoio médico, cuidados ao domicílio, medicamentos, oxigénio e todo o equipamento médico necessário.

Por outro lado, quem estiver apto para regressar ao trabalho vai utilizar uma aplicação de smartphone para receber apoio médico e para monitorização dos sintomas do vírus. Será feita uma verificação contínua do estado de saúde de cada funcionário, bem como o acompanhamento dos contactos das pessoas com a mesma aplicação, sempre respeitando o direito de privacidade dos utilizadores. Desta forma, se algum funcionário testar positivo para o novo coronavírus, os seus contactos podem imediatamente ser rastreados.

A Ferrari também fez saber que os resultados deste projecto serão partilhados com a região de Emilia Romagna para que estes procedimentos possam ser aplicados a mais empresas da área.