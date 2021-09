Continental GT Speed da Bentley ganha escape Akrapovič

Se o Bentley Continental é um carro que o entusiasma, saiba que o construtor britânico aliou-se à Akrapovic para tornar o coupé ainda mais apetecível.

Os Continental GT Speed e GT Speed Convertible passam a contar com um escape mais leve produzido em titânio.

O novo sistema é o resultado de um extenso processo de desenvolvimento que incluiu testes com o Continental GT que detém o recorde da rampa de Pikes Peak para um carro de produção.

O escape desportivo da Akrapovic foi projectado para intensificar o carácter irresistível do icónico motor W12 da Bentley.

Quando seleccionado o modo Sport, o condutor é envolvido por uma banda sonora bem mais troante. A variação do som e a regulação do fluxo dos gases são geridas electronicamente através de unidades de controlo em cada ponteira.

O desenho do sistema concentrou-se no máximo de resistência ao calor e na manutenção do fluxo ideal para o melhor desempenho possível.

Produzido em titânio, aliado a outras ligas metálicas, o sistema pesa menos sete quilos do que o escape de série montado em ambos os desportivos.

Outra vantagem é a melhor resposta nas acelerações graças a uma pressão mais baixa do sistema, melhorando o desempenho do turbo.

A nível estético, destacam-se as ponteiras duplas ovais com acabamento em titânio fosco, marcadas subtilmente com os logótipos da Bentley e da Akrapovic.

O Continental GT Speed é apresentado como a expressão definitiva do Grand Tourer da Bentley, mas com o luxo, o conforto e a condução dos seus "irmãos".

A equipá-lo está uma versão melhorada do bloco W12 TSI de 6.0 litros da Bentley, com 659 cv e 900 Nm. São mais 24 cv de potência em relação ao motor W12 convencional, mantendo-se apenas o binário máximo.

A velocidade de ponta bate nos 335 km/hora, e a aceleração dos zero aos 100 km/hora faz-se em 3,6 segundos.

