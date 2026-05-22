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Confirmado: Citroën 2 CV está de volta à estrada

10:41 - 22-05-2026
 
 
Confirmado: Citroën 2 CV está de volta à estrada

Parece que agora é que é: a "pedido" de várias "famílias", o Citroën 2 CV está de volta às estradas europeias como um "eléctrico" acessível a todos, mais dum ano passado sobre a negação deste projecto pela construtora francesa.

O anúncio foi um dos pontos de referência do plano estratégico FaSTLAne 2030, revelado quinta-feira pela Stellantis, numa reinterpretação do modelo original para o dia a dia urbano.

"Tal como o modelo original democratizou a mobilidade, o novo 2 CV voltará a encantar a mobilidade eléctrica para uma nova geração, graças a um modelo muito desejável", assume Xavier Chardon, director executivo insígnia francesa.

Acessibilidade, leveza, praticidade, versatilidade e um carácter distintivo sem igual nas estradas é como a Citroën distingue o futuro 2 CV a electrões.

A ambição é clara, sublinha a marca: imaginar o ícone do futuro mantendo-o fiel às especificações iniciais do TPV que originou o 2 CV, "pois a verdadeira inovação não consiste em acrescentar sempre mais, mas concentrar-se no que realmente importa".

O novo citadino faz parte do denominado projecto E-CAR, uma nova família de eléctricos urbanos de baixo custo anunciada por Stellantis, com a produção a acontecer na fábrica italiana de Pomigliano d'Arco.

Infelizmente, só em Outubro se conhecerão mais detalhes deste projecto quando for revelado ao público no salão automóvel de Paris, para depois os primeiros exemplares chegarem em 2028 aos concessionários europeus.

Texto: P.R.S.

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