Compra Tesla Model Y novo… e perde tejadilho na auto-estrada!

É mais uma valente crítica aos padrões de controlo de qualidade dos Tesla, depois de o dono de um Model Y novinho em folha, acabado de levantar no concessionário, ver o tejadilho envidraçado do "eléctrico" a ser levado pelo vento.

"Elon Musk, porque é que não nos disseste que a Tesla já vende descapotáveis?", ironiza o condutor no Twitter. "É que o tejadilho do nosso novo Model Y caiu na auto-estrada!".

Aparentemente, parece que alguém se esqueceu de confirmar se o tecto em vidro do "eléctrico" estava devidamente fixado. Do insólito acidente não houve quaisquer vítimas, com o gerente do concessionário a oferecer a reparação gratuita do problema.

"Recusámos e, provavelmente, vamos comprar um novo carro", explicou o infeliz proprietário. "Tudo depende do meu pai se vamos comprar um Tesla mas é muito provável que não o façamos!".

