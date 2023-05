Como fugir à morte numa auto-estrada por uma unha negra...

Não é todos os dias que se engana a morte como aconteceu esta segunda-feira numa auto-estrada perto de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos.

A câmara de um carro-patrulha do condado de Fairfax filmou um BMW M3 desgovernado a sair da via contrária para se enfaixar num BMW Série 7 mandado parar pelo agente por uma infracção rodoviária.

O polícia vê que está no caminho do "míssil", que seguia a 200 km/hora quando entrou em despiste, e tenta escapar ao acidente inevitável mas percebe-se que é atropelado.

Terá sido tocado apenas de raspão numa das pernas porque consegue saltar o raile e pedir ajuda aos seus camaradas para enviarem ajuda para socorrerem as vítimas.

A divisão de trânsito do condado de Fairfax confirmou nas redes que as cinco vítimas – o agente policial, o condutor do carro parado e os três jovens a bordo do BMW M3 – sofreram apenas ferimentos ligeiros.

O condutor, com apenas 17 anos, é acusado de condução perigosa, uma contra-ordenação que pode levar à prisão no estado da Virgínia.

