Combustíveis: apoio extraordinário a táxis e autocarros prolongado até Setembro

O Governo vai prolongar até Setembro o apoio extraordinário ao combustível para táxis e autocarros de passageiros, de acordo como o comunicado divulgado esta sexta-feira.

Todavia, irá diminuí-lo de 30 para 20 cêntimos por litro no gasóleo, mantendo-o em 30 cêntimos no gás natural, de acordo com o comunicado avançado esta sexta-feira pelo Ministério do Ambiente e da Acção Climática.

"Através do Fundo Ambiental, renova entre 1 de Julho e 30 de Setembro o apoio extraordinário e excepcional ao sector dos transportes públicos, estando abrangidos os táxis e autocarros de passageiros, incluindo os movidos a gás natural".

Segundo o Executivo, "o apoio agora renovado foi estabelecido em 20 cêntimos por litro de gasóleo e em 30 cêntimos para o gás natural".

Ambos os valores tiveram em consideração "a estratégia de redução do Impostos sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e a recuperação da procura de transportes colectivos, que gera uma maior receita para os operadores".

