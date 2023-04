O novo EX 90 da Volvo, assim como o Polestar 3, estreiam uma tecnologia inovadora que reproduz a luz do Sol dentro do SUV eléctrico.

Combate à fadiga ao volante: Volvo EX90 estreia SunLike LEDs

Chama-se SunLike LEDs o conjunto composto por 72 unidades LED que reproduzem a bordo um ambiente semelhante ao proporcionado pela luz solar.

Fornecida pela Seoul Semiconductor, com esta iluminação não cintilante obtém-se uma expressão de cor mais natural do que é actualmente possível alcançar com os LEDs convencionais.

Além disso, ao suprimir a exposição à luz azul é possível reduzir a fadiga ocular e as dores de cabeça a ela associadas.

"Ao utilizar o espectro de luz emitido pelos SunLike LEDs, os materiais progressivos e o design interior do Volvo EX90 destacam-se de uma forma ainda mais clara e sem distorção de cor", explica Dan Fidgett, responsável da divisão Cores & Materiais da Volvo Cars.

Todas as luzes não decorativas do interior do Volvo EX90, colocadas no tecto, chão, portas laterais e porta-luvas vêm com SunLike LEDs de série.

