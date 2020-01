Colecção automóvel de Paul Walker vai a leilão este fim-de-semana

Paul Walker pode ter morrido em 2013, mas continua bem vivo na memória de todos os amantes da saga Velocidade Furiosa. O actor continua a ser recordado em todos os títulos da saga e agora que as filmagens do nono capítulo da série chegaram ao fim, 21 automóveis da colecção privada do actor vão ser leiloados.

O leilão arranca já este sábado, e vai estender-se até 19 de Janeiro. A responsável pelo evento – que se realiza no Arizona, EUA – é a Barret-Jackson, que já deu a conhecer alguns dos automóveis mais especiais que vão poder ser comprados.

Entre os 21 automóveis de Paul Walker que vão a leilão, destaca-se a colecção de cinco BMW M3 E36 'Lightweight' (só existem 125!), mais dois BMW M3 E30, um Ford Mustang Boss 302S Race Car e o Nissan 370Z de 2009 que foi apresentado no filme Velocidade Furiosa 5.

Não será fácil escolher qual carro comprar, mas podemos assegurar-lhe que serão muitos os fãs da saga Velocidade Furiosa que não vão querer perder esta oportunidade…

