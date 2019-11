Afinal, não é apenas o Frankencuda que está este sábado a ser leiloado em Riade pela Worldwide Auctioneers. Na capital da Arábia Saudita, vai também a leilão o Dodge Charger R/T de 1968 que Vin Diesel guiou na cena final de Velocidade Furiosa 7, na despedida ao malogrado Paul Walker.





'Velocidade Furiosa 7': agora é o Dodge Charger de Vin Diesel que vai a leilão!

Este carro único, preparado pela Maximus, foi simpaticamente baptizado como The Ultra Charger, um "monstro" em aço sobre rodas com quase 2300 cv.

Sim, leu bem: uma ganadaria de 2282 cavalos à espera de serem largados numa estrada até a gasolina acabar! Toda esta potência é "oferecida" por um motor HEMI V8 biturbo de 9.4 litros construído por Tom Nelson.

O desempenho em estrada, para o qual o bólide está legalizado? Uns meros 1,8 segundos dos 0 aos 96 km/hora, e oito segundos para bater 257 km/hora.

O Dodge Charger R/T em causa possui um chassis personalizado da Scott Spock Racing, anunciado como sendo 400% mais rígido e quase 13 centímetros mais largo do que o modelo original.

A carroçaria, segundo o que se pode ler no portal da Maximus, demorou mais de 16 mil horas (!!!) a ser construída, tendo sido terminada com um revestimento transparente personalizado.

A suspensão, totalmente adaptável, vem com uma geometria desenvolvida sob medida, com barras estabilizadoras ajustáveis, e discos de travão de 356 centímetros com pinças de seis pistões. O sistema de controlo de tracção baseia-se na tecnologia GPS.

Entretanto, em jeito de curiosidade, este "míssil" já recebeu um convite para participar no nono capítulo de Velocidade Furiosa, que irá estrear nos cinemas nacionais a 21 de Maio.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?