Citroën My Ami Tonic: novas cores e acessórios para receber o Outono

Chama-se My Ami Tonic e é o novo topo de gama da linha de quadriciclos eléctricos da Citroën, numa variante que reforça o apelo visual.

O modelo, que substitui os anteriores My Ami Khaki e My Ami Vibe surge nesta versão com um conjunto de equipamentos e acessórios mais completo.

O exterior é realçado com novas molduras em preto para os faróis, enquanto os pára-choques foram reforçados para oferecer maior robustez no trânsito urbano.

Os arcos das rodas, as barras do tejadilho e as jantes, pintados em preto dão também maior dinamismo ao quadriciclo eléctrico, reforçado pelos detalhes em amarelo e caqui.

Novas inserções gráficas em caqui e amarelo-limão, sobre a tradicional carroçaria em azul, tornam o veículo ainda mais expressivo no trânsito urbano.

O interior é em tudo semelhante às outras versões da gama, com acessórios funcionais como o suporte para o telemóvel, as três caixas de arrumação no painel de bordo, e as redes de arrumação para as portas.

A nível mecânico nada foi mexido, o que significa que o quadriciclo mantém o mesmo motor eléctrico de 8 cv e 40 Nm para uma velocidade máxima de 45 km/hora.

A bateria de 5,5 kWh, que pode ser carregada em três horas numa vulgar tomada doméstica, oferece uma autonomia até 75 quilómetros.

Com mais de 23.500 unidades vendidas no mercado europeu, e sem ser necessário carta de condução para guiá-lo, o Citroën My Ami Tonic já pode ser encomendado no nosso país por 8.990 euros.

