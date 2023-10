Citroën C5 X Hypnos: um convite para viajar no máximo conforto

Há uma nova série limitada do Citroën C5 X para o nosso país. Chama-se Hypnos e, como o deus grego que lhe dá o nome, é um convite para viajar em total tranquilidade.

O novo topo de gama deste grand tourer, baseado no nível de acabamento mais elevado até agora proposto, assume exclusivamente a motorização híbrida plug-in de 225 cv com caixa automática de oito velocidades.

A demarcá-lo por fora está a nova cor Bleu Eclipse, que pode ser trocada pelo Gris Platinum, realçada por detalhes em vermelho Infrared nas portas dianteiras e no logótipo traseiro.

A contrastar com as novas opções cromáticas estão as jantes em liga leve AeroX de 19 polegadas, pintadas num inédito Noir Onyx com o efeito diamantado que o verniz escuro lhe dá.

O habitáculo ganha um ambiente luminoso mais arejado, com cores e materiais distintos, como os elementos decorativos Karuun com efeito de madeira clara nos painéis das portas e no painel de instrumentos.

A consola central também ganhou um novo visual, com a decoração em preto brilhante a ser gravada a laser com estrias no novo tom Bronze Xenon para esta série especial.

Tecto de abrir em vidro, sistema de som de alta-fidelidade, bancos dianteiros aquecidos e ventilados, com massagem e ajuste lombar eléctrico, e ainda tapetes especiais reflectem o luxo e conforto a bordo.

Os primeiros exemplares do Citroën C5 X Hypnos chegam aos concessionários nacionais no início do próximo ano, a partir de 53.540 euros.

