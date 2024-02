Citroën C4 e C4 X ganham versões Hybrid 136 e já têm preços

A tecnologia micro-híbrida de 48 volts que equipa o C5 Aircross foi agora alargada a mais dois modelos da Citroën.

Os C4 e o C4 X Hybrid 136 ganham a motorização que equipa outras propostas da Stellantis, como os Peugeot 208 e 2008, e os Opel Corsa e Grandland.

O sistema é composto por um bloco turbo PureTech de 1.2 litros com 136 cv, acoplado à nova caixa de velocidades electrificada de dupla embraiagem ë-DCS6.

Nela está integrado um propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm, apoiado por uma bateria de 0,9 kWh que permite percursos eléctricos de curta distância.

A Citroën afirma que o bloco Hybrid 136 permite conduzir na cidade até 50% em modo eléctrico, com o motor eléctrico a dar mais 9 kW (12 cv) nas acelerações.

Face à versão PureTech 130 com a caixa automática EAT8, a redução no consumo de gasolina pode chegar a um litro por cada 100 quilómetros.

O mesmo acontece com as emissões de dióxido de carbono, com uma redução de 20% correspondente a menos 25 g/km.

O Citroën C4 Hybrid 136 é proposto a partir de 28.725 euros, com o coupé C4 X Hybrid 136 a arrancar nos 29.315 euros, preços válidos até 31 de Março.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?