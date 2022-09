O quadriciclo eléctrico da Citroën promete facilitar ainda mais a vida a bordo com o My Ami Play, disponível na aplicação My Citroën.





Citroën Ami: nova aplicação transforma telemóvel num ecrã multimédia

O princípio é simples: basta clicar no novo botão Citroën Switch, que está ao centro do volante, para ligar o telemóvel através do Bluetooth.

Activa-se de seguida a aplicação My Citroën e a nova página My Ami Play, para combinar as funções favoritas do utilizador, e controlá-las por toque ou voz.

Recorde-se que o veículo tem uma consola e um suporte específicos para segurar o telemóvel e transformá-lo num ecrã táctil.

No menu do My Ami Play estão quatro secções com as aplicações guardadas pelo condutor, assim como o rádio incorporado:

A secção Nav permite ver no telemóvel as funcionalidades da aplicação de navegação escolhida, como o Waze, Google Maps ou Apple Plan.

Através da função Call, é possível fazer e receber chamadas, e acedendo à lista de contactos favoritos ou ao livro de endereços, entre outras soluções.

A secção Media facilita o acesso a uma gama de aplicações de música, como a Deezer ou a Apple Music.

Esta solução está combinada com o altifalante portátil Ami Bluetooth, que se encaixa no espaço especialmente concebido no tabliê.

A opção Radio, agora integrada na aplicação, facilita a mudança entre estações radiofónicas.

O My Ami Play passa a ser de série na maioria das versões do Citroën Ami, estando também disponível como acessório.

